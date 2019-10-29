Карпенко: организация питания в школах находится на жестком контроле

Источник материала: Газета Авангард





Вопрос организации питания в учреждениях образования находится на жестком контроле, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства «О выполнении поручений главы государства в системе образования», передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы взяли под строгий контроль формирование цен, составление меню, выполнение натуральных и денежных норм. Однако в некоторых проверяемых учреждениях еще не до конца соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, отсутствует либо некачественно ведется соответствующая документация, завышаются цены на поставляемую продукцию и готовые блюда, есть недовесы, недовложения. До недавнего времени в отдельных школах действовали разные рационы для детей из многодетных семей и детей, питающихся за доплату родителей. Это недопустимо. Дети должны питаться одинаково», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, рабочими группами органов управления образованием совместно с представителями территориальных центров гигиены и эпидемиологии, межведомственными комиссиями областных и районных исполнительных комитетов на постоянной основе проводится мониторинг питания в учреждениях образования всех видов. «За январь-сентябрь проведен мониторинг организации питания более чем 4,5 тыс. учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования. Его результаты за первое полугодие рассмотрены на республиканском семинаре, на августовских педагогических конференциях», — отметил министр.

К дисциплинарной ответственности за 9 месяцев этого года привлечены 2422 человека, в том числе 793 руководителя учреждений образования, уточнил Игорь Карпенко. Прежде всего на них лежит вина за упущения в организации питания. «Питание в школах — это забота государства о здоровье детей, и спрос с руководителей за его организацию будет оставаться жестким», — подчеркнул министр.-0-

БЕЛТА