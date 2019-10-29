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Начались работы по продлению Жуковского к будущей станции метро «Ковальская Слобода»

30.10.2019 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начались работы по продлению улицы Жуковского. Современная магистраль свяжет улицу Аэродромную с новой станцией метро «Ковальская слобода» и улицей Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начались работы по продлению Жуковского к будущей станции метро «Ковальская Слобода»

Здесь появится новая двухуровневая транспортная развязка в форме клеверного листа, что поможет улучшить сообщение с «Минск-Мир». Сейчас на участке перекладывают инженерные сети, а в декабре установят первые опоры.

Начались работы по продлению Жуковского к будущей станции метро «Ковальская Слобода»

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Уже осуществлен снос всех строений, вынос сетей. Ведется монтаж первого подземного пешеходного перехода и устройство самой транспортной развязки. В настоящий момент все автомобилисты объезжают по уже устроенному временному объезду улицу Аэродромную. А на самой Аэродромной уже идет демонтаж покрытий и устройство путепровода.

Начались работы по продлению Жуковского к будущей станции метро «Ковальская Слобода»

Дорожную инфраструктуру улучшат и в районе больницы скорой помощи. Построят два подземных перехода. Ремонт планируют завершить через два года, а улицу Аэродромную откроют для движения транспорта в середине 2020-го.

Начались работы по продлению Жуковского к будущей станции метро «Ковальская Слобода»

Люди в материале: Александр Ярошик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Начались работы по продлению улицы Жуковского. Современная магистраль свяжет улицу Аэродромную с новой станцией метро «Ковальская слобода» и...
 
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