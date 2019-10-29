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BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

30.10.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

На путепроводе недалеко от площади Независимости столкнулись BMW и Renault. Один из пассажиров оказался заблокирован. Ему понадобилась помощь спасателей и медиков.

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

ГАИ рекомендует водителям уже сейчас менять шины и быть внимательными. Утром на дорогах гололедица.

В Минске перевернулся и перекрыл две полосы микроавтобус: пробка растянулась на несколько километров

BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На путепроводе недалеко от площади...
 
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