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BMW и Renault столкнулись в Минске: одного из пассажиров заблокировало
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На путепроводе недалеко от площади Независимости столкнулись BMW и Renault. Один из пассажиров оказался заблокирован. Ему понадобилась помощь спасателей и медиков.
ГАИ рекомендует водителям уже сейчас менять шины и быть внимательными. Утром на дорогах гололедица.
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Новости Беларуси. Около восьми утра в центре Минска произошла авария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На путепроводе недалеко от площади...
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