|
В детском саду на проспекте Рокоссовского загорелась плита: 155 человек эвакуировали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 30 октября в 73-м детском саду на Рокоссовского загорелась электроплита, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Очаг локализовали и потушили огонь сами работники учреждения. Дети и персонал были эвакуированы. Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 30 октября в 73-м детском саду на Рокоссовского загорелась электроплита, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Очаг...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)