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«Мы пойдём дальше». Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами MALFA
Источник материала: СТВ
Новости России. Максим Фадеев поделился с поклонниками новым видео, в котором рассказал о том, что компания MALFA расторгла контракты с артистами лейбла.
Известный продюсер опубликовал на официальном
Максим Фадеев, композитор:
При этом продюсер уточнил, что с двумя артистами сейчас идут судебные споры.
Максим Фадеев объяснил свое решение тем, что за прошедшие годы компания разрослась до больших размеров и ее стало невозможно контролировать. Режиссер планирует реструктуризировать MALFA. Он видит компанию маленькой и емкой, при том что раньше в ней насчитывалось около 30 артистов.
Максим Фадеев:
На Youtube видеозапись меньше, чем за сутки, собрала более 36 тысяч просмотров. В Instagram-аккаунте Фадеева поклонники оставили слова поддержки и поздравления с новым начинанием.
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Новости России. Максим Фадеев поделился с поклонниками новым видео, в котором рассказал о том, что компания MALFA расторгла контракты с артистами лейбла. ...
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