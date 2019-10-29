|
Как рождаются семейные династии? Отец и сын из Ливана приехали в Беларусь, чтобы получить медицинское образование
Источник материала: СТВ
Никто не будет спорить с тем, что белорусское медицинское образование пользуется популярностью у иностранцев.
Шесть лет учебы и самый волнительный момент. У Антуана за спиной сегодня лучшая поддержка и лучший пример: почти 30 лет назад также – за дипломом – на эту сцену поднимался его отец – Фрайжи Ассад. Ныне один из ведущих нейрохирургов Ливана.
Это ребята были тоже из Ливана, из Сирии.
Он приехал в Минск в 1980 году. Отличника и победителя олимпиад зачислили без экзаменов. В белорусской столице Ассад провел лучшие годы, получил диплом с отличием, закончил ординатуру, аспирантуру и даже успел защитить диссертацию.
Он прилетел на выпускной сына и будто снова оказался на студенческой скамье. Кстати, здесь училась и дочь Ассада.
Ассад Фрайжи:
Антуан Фрайжи:
Подробности – в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рождаются семейные династии? Отец и сын из Ливана приехали в Беларусь, чтобы получить медицинское образование
Никто не будет спорить с тем, что белорусское медицинское образование пользуется популярностью у иностранцев. Почему? Рассказали в документальном цикле «Я шагаю...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)