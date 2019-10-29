Как рождаются семейные династии? Отец и сын из Ливана приехали в Беларусь, чтобы получить медицинское образование

Источник материала: СТВ

Никто не будет спорить с тем, что белорусское медицинское образование пользуется популярностью у иностранцев.

Почему? Рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Шесть лет учебы и самый волнительный момент. У Антуана за спиной сегодня лучшая поддержка и лучший пример: почти 30 лет назад также – за дипломом – на эту сцену поднимался его отец – Фрайжи Ассад. Ныне один из ведущих нейрохирургов Ливана.









Это ребята были тоже из Ливана, из Сирии.

Он приехал в Минск в 1980 году. Отличника и победителя олимпиад зачислили без экзаменов. В белорусской столице Ассад провел лучшие годы, получил диплом с отличием, закончил ординатуру, аспирантуру и даже успел защитить диссертацию.

Он прилетел на выпускной сына и будто снова оказался на студенческой скамье. Кстати, здесь училась и дочь Ассада.









Ассад Фрайжи:

Я горжусь, что закончил это учебное заведение и мои дети тоже. Медицина, я считаю, на высшем уровне.





Антуан Фрайжи:

Я считаю себя белорусом. Родился здесь, проблем с языком нет. Много друзей, со всеми нахожу общий язык.



