|
Директор Несвижского замка: нельзя воспринимать Беларусь стереотипом – лапти и бульба
Источник материала: СТВ
О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта
Выбрав Несвиж в 16 веке для строительства фамильного замка, знаменитый род принес этому белорусскому городу мировую славу.
Четыре столетия Радзивиллы были хозяевами замка, представители рода вынуждены были покинуть дворец с приходом советской власти. При ней парк пришел в запустение, а стены дворца превратились здравницу – санаторий «Несвиж».
Прошло время, и город снова стал центром культурной жизни, Ренессанс Несвижу пришлось пережить уже в нынешнем веке. Княжеские апартаменты распахнули свои двери после нескольких лет масштабной реконструкции.
Сергей Климов, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Выбрав Несвиж в 16 веке для строительства фамильного замка,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)