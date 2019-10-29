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Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

30.10.2019 17:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Говорят, чтобы глубже понять душу человека, нужно побывать на его Родине. 

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Выбрав Несвиж в XVI веке для строительства фамильного замка, знаменитые аристократы принесли этому белорусскому городу мировую славу.

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

Вокруг несметных богатств знаменитого магнатского рода, равно как и меценатских дел, до сих пор ходят легенды. Среди представителей династии – военноначальники, политики, дипломаты. Еще первая женщина-драматург Уршуля Радзивилл и даже свояк американского президента  – князь Станислав Альбрехт, муж младшей из сестер Кеннеди.

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

Что связывает Кеннеди с Несвижем? И это не Освальд

Ли Харви Освальд. Минский след подозреваемого в убийстве Кеннеди

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Станислав Альбрехт Радзивилл, Жаклин Кеннеди
 
 
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Говорят, чтобы глубже понять душу человека, нужно побывать на его Родине.  О родовом гнезде могущественных Радзивиллов вспомнили в одной из серий проекта «Я...
 
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