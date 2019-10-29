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По факту гибели рабочего при взрыве котла в Жодино возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту смерти работника котельной в Жодино возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним,
Во время запуска отопительного котла погиб 43-летний машинист котельной. Еще четверых работников предприятия доставили в больницу. Сейчас допрашиваются должностные лица организации. Изъята техническая документация.
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Новости Беларуси. По факту смерти работника котельной в Жодино возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, трагедия...
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