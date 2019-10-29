Александр Лукашенко о зарубежных визитах: «Президент должен не только окно прорубить – дорогу проложить»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 октября Александр Лукашенко посетил Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После посещения РНПЦ Президент ответил на вопросы журналистов. В частности, глава государства заявил, что в Беларуси будут приниматься меры, которые позволят не допустить оттока отечественных врачей за границу. В стране будут улучшать условия для жизни и работы медиков, повышать им заработную плату. Глава государства подчеркнул, что в курсе существующей проблемы. Она вызывает волнение, но не опасения.

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Также журналисты поинтересовались оценкой Президента кампании по переписи населения, которая завершается в стране. Неожиданно эта тема вызвала шквал обсуждений в интернете. Александр Лукашенко рассказал, что это традиционное мероприятие позволит более тщательно спланировать следующую пятилетку, даст возможность скорректировать в том числе и социальные программы.

Еще одна тема для обсуждения возникла, исходя из плотного графика зарубежных визитов главы государства. Накануне белорусский лидер анонсировал поездку на Ближний Восток, ожидается и европейское турне. В связи с этим журналисты поинтересовались, как такие командировки способствуют налаживанию экономического взаимодействия.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дело Президента – со времен Петра I еще – прорубить окно туда, куда мы считаем нужным. Если Президент приехал в Китай, Индию, на Ближний Восток, в Россию, в Австрию сейчас, потом в Латвию мы договаривались, это значит, Президент должен не только окно прорубить – дорогу проложить туда. А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен покупать там и так далее и тому подобное. Вот моя задача.

Так сложилось в Беларуси, что иногда прорубишь окно (вы постоянно рубите вместе со мной эти окна), потом проложим дорогу туда. А начальники не стремятся туда идти, поэтому приходится еще раз туда ехать договариваться, уже начинаю торговать за других. Если не шевелятся, надо на покой отправлять или еще куда-нибудь.

Поэтому Австрия, Латвия и другие страны – это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. Более того, еще кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги.





Что касается Ближнего Востока, то я уже там не единожды бывал. Но это особенность: работа с арабским миром, Персидским заливом, другими странами очень богатая. Но там надо постоянно работать. Там есть особенности. Они не хотят работать по государственной линии. Они хотят работать с семьей, допустим. Я им объясняю, что у нас не принято. Нет, разговаривать не хотят. У меня старший сын в роли помощника. Он постоянно курирует эти сферы, и они на это идут.

Мы выстроили, особенно с Эмиратами, хорошие отношения. Наследный шейх был здесь, мы с ним встречались. Мы о многом договорились. Мне очень понравилась его идея. Говорит: «А что, если я профинансирую ваших фермеров, крестьян и куплю у вас продукцию?». Он убедился, что это очень качественная продукция. Говорю: «Для нас это подарок».

Они готовы у нас инвестировать, расширять свое присутствие. Надо это закреплять. Я уже сказал, я уже забыл, когда не то что отдыхал – отдохнуть не получится, а отойти от этой повседневной жизни. Чтобы не портить Суконко настроение, чтобы с министрами не спорить, не ругаться. Хотя бы три дня мне, заодно ноги обмакнуть в залив этот, море.





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