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Его блеск ослепляет. Потерявшему клык тигру вставили золотой зуб

30.10.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дикая природа – суровое место, где каждое животное борется за возможность быть сильнейшим и обеспечить себя потомством. Там всегда находятся победители и проигравшие. 

Недавно один из пользователей Reddit под ником Here-For-The-Comment рассказал о везучем тигре. Этот зверь в результате несчастного случая потерял клык, однако вместо него животному вставили золотой. 

Теперь тигр сможет вселять страх в сердца противников, просто приоткрывая пасть и показывая сверкающий золотой клык. 

Его блеск ослепляет. Потерявшему клык тигру вставили золотой зуб
Фото: reddit.com/user/Here-For-The-Comment 

В комментариях некоторые пользователи начали задаваться вопросом, почему в качестве материала для зуба было выбрано золото. Нашёлся стоматолог, который пояснил, что золото лучше приживается, не травмирует соседние зубы и легко подстраивается под них. 

Месяцем ранее мы рассказывали о слонёнке, который попал в капкан и лишился ступни. Животному провели несколько сложных операций и сделали протез.

Теперь малыш снова может ходить – подробнее здесь

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Дикая природа – суровое место, где каждое животное борется за возможность быть сильнейшим и обеспечить себя потомством. Там всегда находятся победители и...
 
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