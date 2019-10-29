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Его блеск ослепляет. Потерявшему клык тигру вставили золотой зуб
Источник материала: СТВ
Дикая природа – суровое место, где каждое животное борется за возможность быть сильнейшим и обеспечить себя потомством. Там всегда находятся победители и проигравшие.
Недавно один из пользователей Reddit под ником Here-For-The-Comment
Теперь тигр сможет вселять страх в сердца противников, просто приоткрывая пасть и показывая сверкающий золотой клык.
В комментариях некоторые пользователи начали задаваться вопросом, почему в качестве материала для зуба было выбрано золото. Нашёлся стоматолог, который пояснил, что золото лучше приживается, не травмирует соседние зубы и легко подстраивается под них.
Месяцем ранее мы рассказывали о слонёнке, который попал в капкан и лишился ступни. Животному провели несколько сложных операций и сделали протез.
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Дикая природа – суровое место, где каждое животное борется за возможность быть сильнейшим и обеспечить себя потомством. Там всегда находятся победители и...
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