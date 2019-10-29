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Пять пожаров произошло за сутки в Минской области

30.10.2019 17:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Любанском районе погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось утром 30 октября.

Пять пожаров произошло за сутки в Минской области

Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. В результате происшествия уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

Пять пожаров произошло за сутки в Минской области

В Клецке дым шел из квартиры на первом этаже многоэтажки. На полу в коридоре спасатели обнаружили хозяина. Мужчину госпитализировали.

Пять пожаров произошло за сутки в Минской области

Кроме этого, эвакуировали еще семь человек. Причина пожара устанавливается.

Пять пожаров произошло за сутки в Минской области

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Новости Беларуси. В Любанском районе погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось утром 30 октября. Когда спасатели прибыли на место,...
 
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