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Пять пожаров произошло за сутки в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Любанском районе погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось утром 30 октября.
Когда спасатели прибыли на место, деревянный дом горел открытым пламенем. В результате происшествия уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.
В Клецке дым шел из квартиры на первом этаже многоэтажки. На полу в коридоре спасатели обнаружили хозяина. Мужчину госпитализировали.
Кроме этого, эвакуировали еще семь человек. Причина пожара устанавливается.
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Новости Беларуси. В Любанском районе погиб один человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ЧП случилось утром 30 октября. Когда спасатели прибыли на место,...
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