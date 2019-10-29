|
Под Смолевичами пенсионер перебегал дорогу и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Смолевичском районе под колесами Lexus погиб пешеход. ЧП случилось на шестом километре автодороги Р53 Слобода – Новосады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Возле поворота на село Динаровка 61-летний местный житель перебегал дорогу. Световозвращающими элементами он указан не был, поэтому водитель человека просто не заметил. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Смолевичском районе под колесами Lexus погиб пешеход. ЧП случилось на шестом километре автодороги Р53 Слобода – Новосады, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)