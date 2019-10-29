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Скрытые камеры установили в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот кто теперь живёт в заброшенных домах

30.10.2019 16:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Чернобыльской зоне отчуждения поселились редкие лошади Пржевальского.  

Ученые расставили камеры, реагирующие на движение, чтобы проследить за жизнью вида и посмотреть, как он приспособил под себя место, покинутое человеком.  

Лошади часто пользуются заброшенными зданиями, пустыми сараями или домами, сообщает Daily Mail. Это было установлено благодаря снимкам – их в течение года ученые получили более 11 тысяч.  

Скрытые камеры установили в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот кто теперь живёт в заброшенных домах

Около 36 особей лошадей Пржевальского были привезены в зону отчуждения более 15 лет назад. Это было сделано для увеличения биологического разнообразия.  

В течение четырех лет их численность удвоилась. Теперь ученые отмечают, что лошади пользуются преимуществами заброшенных зданий. Они используют их для ухода за потомством, укрытия и сна, а также способа спрятаться от насекомых знойным летом.  

Сериал «Чернобыль». Почему он зацепил нас сильнее, чем предыдущие об этой трагедии? (здесь подробнее).   

Исследовательская группа также обнаружила на территории зоны отчуждения бурых зайцев, оленей, лосей, кабанов, лисиц, енотовидных собак, рысей, волков и несколько видов летучих мышей.  

Скрытые камеры установили в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот кто теперь живёт в заброшенных домах

Джеймс Бизли, старший автор отчета исследовательской группы, сказал, что очень важно то, что лошади часто используют конструкции, построенные человеком.  

«Они могут служить важными координационными центрами для исследований, получения ключевой демографической информации – возраст, соотношение полов, численность особей».  

Лошади Пржевальского названы в честь русского географа Николая Пржевальского, который нашел их в Монголии. Они последний оставшийся подвид действительно дикой лошади.  

Скрытые камеры установили в Чернобыльской зоне отчуждения. И вот кто теперь живёт в заброшенных домах

Будущие исследования помогут собрать информацию о численности населения. Ученые надеются, что это поможет им узнать больше о поведении лошадей Пржевальского, чтобы появилась возможность спасти их от вымирания.  

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Люди в материале: Джеймс Бизли
 
 
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В Чернобыльской зоне отчуждения поселились редкие лошади Пржевальского.   Ученые расставили камеры, реагирующие на движение, чтобы проследить за жизнью вида и...
 
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