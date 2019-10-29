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В Щучинском районе грузовик наехал на 70-летнюю велосипедистку
Источник материала: СТВ
Новости России. В Щучинском районе грузовой автомобиль совершил наезд на 70-летнюю женщину.
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Мужчина подавал сигнал и пытался объехать пенсионерку. Однако наезда избежать не удалось. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.
Следователи осмотрели место происшествия, сотрудники ГАИ установили, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.
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Новости России. В Щучинском районе грузовой автомобиль совершил наезд на 70-летнюю женщину. По информации МВД Беларуси, 30 октября около часа дня на трассе М6...
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