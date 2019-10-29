ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений

30.10.2019 16:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Первые отношения в жизни человека всегда важны. Ведь это первый опыт, который в дальнейшем может наложить отпечаток на восприятие будущих потенциальных партнёров. Иногда эти отношения складываются удачно, а иногда – не очень. 

Как сообщает Australian Broadcasting Corporation, 18-летняя Рэйчел встречалась с 21-летним Алистером (имена изменены). Они познакомились в местном пабе, где оба работали. Молодой человек был шеф-поваром. По словам девушки, Алистер был внимательным, милым и без странностей. 

После трёх месяцев отношений произошла неприятность – парень сломал руку. Он сказал, что была драка, но не он её затеял. Поскольку в таком состоянии молодой человек работать не мог, он попросил у Рэйчел тысячу долларов, чтобы продержаться до того момента, как снова сможет зарабатывать деньги. 

Ещё через несколько месяцев пара рассталась. Ничего плохого не случилось, но Рэйчел потеряла интерес к Алистеру. Однако молодой человек успел вернуть только 300 долларов, после чего перестал отвечать на звонки. 

Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений
Фото: pixabay.com 

Когда девушка спросила об Алистере у общих друзей, те сказали, что из дома парня начала пропадать мебель. Сначала им всем говорили, что юноша отправился на реабилитацию в Квинсленде. 

Во время разговора с друзьями Рэйчел также узнала, что Алистер всем им должен денег, общая сумма составила 2200 долларов. Поняв это, ребята занервничали и захотели поскорее вернуть свои деньги. 

Немного позже девушке сообщили, что ещё бывший парень умер. Мама Алистера сказала его друзьям, что её сын задолжал денег байкерам и те его убили. Разумеется, просить показать свидетельство о смерти и вернуть долги никто не стал. Рэйчел немного погоревала о смерти молодого человека и решила двигаться дальше. 

Два года спустя девушка проводила время в своём родном городе вместе с подругой. Девушки решили зайти в ресторан и случайно им на глаза попался тот, в котором раньше работал брат Алистера. Рэйчел захотелось зайти и поздороваться с ним. 

Девушки подошли к официантке и спросили насчёт мужчины. Сотрудница ресторана ответила, что он уже здесь не работает, зато есть его брат Алистер. Рэйчел, по её словам, была в шоке. Придя в себя, она попросила официантку позвать Алистера. 

Однако в этот момент к девушкам подошёл менеджер и спросил: «Какие-то проблемы?», после чего попросил уйти. Подруги вышли на улицу и стали думать, что делать дальше. Решили обратиться в полицию. 

Правоохранители только развели руками. Поскольку Рэйчел не брала расписку, давая деньги в долг, то полицейские ничего не могли сделать. Девушки позвонили в ресторан и попросили позвать Алистера, но им ответили, что в заведении не работают люди с таким именем. 

Немного позже Рэйчел получила сообщение от мамы Алистера, которая ранее описывала ужасы смерти сына. В этот раз женщина жаловалась, что её ребёнок был уволен из-за Рэйчел и её подруги. 

Занял денег и сымитировал смерть. Девушка рассказала историю своих неудачных отношений
Фото: pixabay.com 

После этого девушка бросила попытки вернуть свои деньги и перестала искать встречи с парнем. Ещё несколько лет спустя Рэйчел вновь встретила Алистера в том же районе, но уже в другом ресторане. 

Девушка сказала: «Эй, давно не виделись!», услышав в ответ: «Да, давно это было». Однако Алистер пытался сделать вид, что не узнаёт её. Когда Рэйчел задала вопрос: «Где деньги?», молодой человек ответил что-то вроде «Какие деньги?», после чего они разошлись. 

Заканчивая свою историю, Рэйчел сказала, что хотела бы спросить у Алистера, где он пропадал и почему сымитировал свою смерть, но встреча была мимолётной и неловкой, поэтому нормально поговорить не получилось. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о девушке, которая привязала своего бывшего парня голышом к дереву и ограбила.

Ей нужны были деньги для свадьбы с другим – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые отношения в жизни человека всегда важны. Ведь это первый опыт, который в дальнейшем может наложить отпечаток на восприятие будущих потенциальных партнёров....
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка адкрыў пансіянат у РНПЦ анкалогіі і медрадыялогіі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика