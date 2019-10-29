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В Щучинском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку на велосипеде

30.10.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Щучинском районе грузовик насмерть сбил пенсионерку на велосипеде
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 30 октября на 214-м км трассы М6 «Минск-Гродно». 27-летний водитель грузовика MAN двигался в направлении Лиды.

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Внезапно на трассе вне перехода появилась 70-летняя пенсионерка на велосипеде. Водитель пытался уйти от столкновения, сигналил, но избежать наезда не смог, сообщила официальный представитель МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА.

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Известно, что в момент инцидента водитель грузовика был трезвым.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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