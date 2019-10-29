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Беларус победил на чемпионате мира по программированию от Facebook. Третий раз!

30.10.2019 17:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы уже писали о Геннадии Короткевиче (парне родом из Гомеля), который в конце лета в шестой раз стал лучшим программистом мира. Теперь он одержал еще одну победу: Геннадий в третий раз выиграл на мировом турнире по программированию Facebook Hacker Cup в ирландском Дублине, передает sobaka.ru.

Facebook Hacker Cup проводится корпорацией Facebook с 2011 года. В этом году сражались шесть тысяч участников, в финал вышли 24 лучших программиста из России, Беларуси, Китая, Польши, Америки и других стран. В последнем раунде каждому участнику предложили решить шесть алгоритмических задач, используя любой удобный язык программирования.

Короткевич выполнил задания быстрее соперников и получил максимальные 100 баллов. Его наградили десятью тысячами долларов. До этого беларус становился победителем чемпионата Facebook Hacker Cup в 2014 и 2015 годах. 

Короткевич родился в Гомеле. Он закончил гимназию №56, сейчас учится в Санкт-Петербурге, в Университете ИТМО. Геннадий — двукратный победитель международного чемпионата мира по программированию ICPC (2013 и 2015 годов), пятикратный победитель «Яндекс.Алгоритма», а также призер международных и всероссийских турниров по спортивному программированию, в том числе организованных крупными компаниями IBM, Facebook, ВКонтакте, Mail.ru Group и так далее.

Фото обложки: пресс-служба ИМТО.

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Теги: Гомель
 
 
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Мы уже писали о Геннадии Короткевиче (парне родом из Гомеля), который в конце лета в шестой раз стал лучшим программистом мира. Теперь он одержал еще одну победу:...
 
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