Во время оказания "услуг" с февраля по июнь 2017 года он переводил деньги. Всего отправил более Br41 тыс. И лишь в октябре 2019 года витеблянин понял, что его обманули, обещанного эффекта он не получил.





Лишь тогда он обратился в правоохранительные органы.





Следственым комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК. По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя жительница Гомеля









В СК считают, что пострадавших от действий мошенницы может быть больше.