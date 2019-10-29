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Когда же уже белорусы поумнеют? Витеблянин отдал $20 тысяч за "магические услуги"
Источник материала: Партизан
39-летний житель Витебска нашел в социальных сетях объявление об оказании магических услуг и обратился за помощью по указанному телефону.
Во время оказания "услуг" с февраля по июнь 2017 года он переводил деньги. Всего отправил более Br41 тыс. И лишь в октябре 2019 года витеблянин понял, что его обманули, обещанного эффекта он не получил.
Лишь тогда он обратился в правоохранительные органы.
Следственым комитетом возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК. По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя жительница Гомеля.
В СК считают, что пострадавших от действий мошенницы может быть больше.
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39-летний житель Витебска нашел в социальных сетях объявление об оказании магических услуг и обратился за помощью по указанному телефону.
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