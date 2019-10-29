Минск может принять еще одни крупные международные соревнования. А нам это надо?

Об этом рассказал председатель Белорусской федерации по этому виду спорта, он же главный тренер национальной команды Александр Петкевич.





По его словам, с предложением провести такие соревнования в Минске к белорусам обратилось руководство Европейского союза настольного тенниса.





"После ІІ Европейских игр мы отправились во французский Нант, где с 3 по 8 сентября прошел очередной командный чемпионат Европы. Нареканий по организации этого турнира было много. Причем по разным темам: подготовка залов, проживание, питание, транспортное обеспечение.





Ну, где это видано, чтобы делегациям раздавали талончики для того, чтобы из отеля к месту соревнований добраться на трамвае? Конечно, ничего страшного, но так никогда и нигде не делается. В конце турнира руководство Европейского союза настольного тенниса обратилось к нашей делегации с предложением: а не заявиться ли Минску на 2023 год?" — рассказал Петкевич.









По его словам, за Беларусью закрепился авторитет страны, где спортивные мероприятия проходят на высоком уровне. В частности, в 2011 году в Минске блестяще прошел "Матч звезд Европы и Азии", в 2018-м — молодежный чемпионат Старого Света.



