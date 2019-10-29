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Еще одному кандидату "зарубили" телеэфир из-за "диктатора"

30.10.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запись предвыборного выступления кандидата от Партии БНФ по Мозырскому избирательному округу №42 Михаила Бондаренко не вышла в эфир телеканала «Беларусь-3».

Выступление должно было транслироваться 28 октября на РУП ТРК "Телерадиокомпания "Гомель".

Наиболее острые слова в выступлении кандидата Бондаренко, которые могли стать причиной для такого решения:

"Не верьте диктатору и его помощникам. Они лгут, им плевать на народ. Только вместе мы можем изменить власть. И мы сделаем это в течение года. Да, Лукашенко уйдет, и тогда в нашей стране пройдут настоящие свободные выборы. Будем вместе, и Беларусь станет свободной. Жыве Беларусь!".


Это уже не первый такой случай в Гомеле. 22 октября не попало в телеэфир выступление кандидата от ОГП Владимира Непомнящих.
 
Теги: Гомель
 
 
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Запись предвыборного выступления кандидата от Партии БНФ по Мозырскому избирательному округу №42 Михаила Бондаренко не вышла в эфир телеканала «Беларусь-3».
 
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