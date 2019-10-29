Выступление должно было транслироваться 28 октября на РУП ТРК "Телерадиокомпания "Гомель".





Наиболее острые слова в выступлении кандидата Бондаренко, которые могли стать причиной для такого решения:





"Не верьте диктатору и его помощникам. Они лгут, им плевать на народ. Только вместе мы можем изменить власть. И мы сделаем это в течение года. Да, Лукашенко уйдет, и тогда в нашей стране пройдут настоящие свободные выборы. Будем вместе, и Беларусь станет свободной. Жыве Беларусь!".









Это уже не первый такой случай в Гомеле. 22 октября не попало в телеэфир выступление кандидата от ОГП Владимира Непомнящих.



