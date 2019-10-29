ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: Рано или поздно Беларусь получит компенсацию за налоговый маневр

30.10.2019 17:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь рано или поздно получит компенсацию за налоговый маневр. Соответствующее политическое решение будет принято, считает директор аналитического департамента «Альпари» в России и СНГ Александр Разуваев.

«Я считаю, что это политическое решение. Будет компенсация, обязательно будет», — сказал он на брифинге для беларусских журналистов.

Разуваев не связывает компенсацию с интеграционными договоренности. По его словам решение может быть принято и в случае, даже если не будут подписаны какие-то документы. 

Он обратил внимание на то, что российский Минфин является одним из самых прижимистых. При резервах в 540 млрд долларов он может одномоментно погасить госдолг РФ, поэтому какая-то компенсация все-таки будет. 

Эксперт также отметил, что решение о налоговом маневре стоило согласовывать с партнерами по ЕАЭС.

«Надо было согласовывать с партнерами по Евразийскому союзу, а тем более с Минском. Но российская бюрократия делает так, как она делает, что есть не правильно. Может быть, если бы наднациональные органы были посильнее, то это можно было бы решать», — сказал Александр Разуваев.

Эксперт не стал предполагать, каким может быть размер компенсации или в какие сроки может быть принято решение.

Напомним, в рамках налогового маневра Россия ежегодно снижает экспортную пошлину на нефть на 5 п.п. и на такую же величину увеличивает налог на добычу полезных ископаемых. 

В результате стоимость нефти для беларусских НПЗ растет. В следующем году стоимость нефти для них при цене 60 долларов за баррель вырастет на 17,7 доллара за тонну, что при поставках в 18 млн т будет стоить заводам более 300 млн долларов.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь рано или поздно получит компенсацию за налоговый маневр. Соответствующее политическое решение будет принято, считает директор аналитического...
 
Новости дня
Новости разные
 
Окончательная программа интеграции Беларуси и России будет представлена президентам в ноябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • стильные спортивные костюмы женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика