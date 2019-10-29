Эксперт: Рано или поздно Беларусь получит компенсацию за налоговый маневр

«Я считаю, что это политическое решение. Будет компенсация, обязательно будет», — сказал он на брифинге для беларусских журналистов.





Разуваев не связывает компенсацию с интеграционными договоренности. По его словам решение может быть принято и в случае, даже если не будут подписаны какие-то документы.





Он обратил внимание на то, что российский Минфин является одним из самых прижимистых. При резервах в 540 млрд долларов он может одномоментно погасить госдолг РФ, поэтому какая-то компенсация все-таки будет.





Эксперт также отметил, что решение о налоговом маневре стоило согласовывать с партнерами по ЕАЭС.





«Надо было согласовывать с партнерами по Евразийскому союзу, а тем более с Минском. Но российская бюрократия делает так, как она делает, что есть не правильно. Может быть, если бы наднациональные органы были посильнее, то это можно было бы решать», — сказал Александр Разуваев.





Эксперт не стал предполагать, каким может быть размер компенсации или в какие сроки может быть принято решение.





Напомним, в рамках налогового маневра Россия ежегодно снижает экспортную пошлину на нефть на 5 п.п. и на такую же величину увеличивает налог на добычу полезных ископаемых.





В результате стоимость нефти для беларусских НПЗ растет. В следующем году стоимость нефти для них при цене 60 долларов за баррель вырастет на 17,7 доллара за тонну, что при поставках в 18 млн т будет стоить заводам более 300 млн долларов.