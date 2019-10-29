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Вот и рожай детей! Пенсия многодетной матери - 240 рублей!

30.10.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многодетная мать из Минска Светлана получает среднюю пенсию чуть больше 240 рублей.

В редакцию Еврорадио попала справка управления социальной защиты Фрунзенского района, где за август жительнице столицы начислили пенсию в 267 рублей, а до этого пенсия была и того меньше.



Журналисты нашли Светлану и спросили, почему у неё такая маленькая пенсия и как можно выжить на эти деньги.

У Светланы шестеро детей: пять дочерей и сын. Двое младших ещё школьники, остальные уже живут самостоятельно. 

Женщина рассказала, что действительно получает небольшую пенсию, но не жалуется на жизнь.

"Мы прекрасно живём, — говорит Светлана. — У нас шестеро детей, из которых двое школьников: 9 и 10 классы. Остальные уже взрослые и живут самостоятельно. У мужа тоже небольшая зарплата, но доход есть".

Светлана называет свою семью благополучной. Невысокая пенсия объясняется тем, что у женщины небольшой трудовой стаж, так как много лет она находилась в декретном отпуске.


Многодетная мать говорит, что на даче выращивают овощи и фрукты, поэтому голодать никогда не приходилось.

"Еду можно вырастить. Расскажу вам такой секрет: посеешь семена и вырастет еда, которую потом можно готовить. У нас полная, многодетная семья: пять дочерей, а 25 марта родился сынок по заказу любимого мужа. У нас всё хорошо", — рассказала Светлана.

Женщина добавляет, что у них семья католических верующих, но не религиозных фанатов. В 90-е годы вместе с мужем Светлана возрождала белорусскую мессу. ПРи этом многодетная мать говорит, что в их семье нет гомофобов.

"Сейчас это актуально, потому что с ПЕН-центром много шума. Мы нормальные многодетные традиционные люди, которые любят всех".
 
Теги: Минск
 
 
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Многодетная мать из Минска Светлана получает среднюю пенсию чуть больше 240 рублей.
 
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