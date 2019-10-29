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Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок в Гродно

30.10.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На гродненских замках очередная интересная находка.
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Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно

Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например письмам. 

С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи. 

На одной стороне изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о Божьей помощи. 

Такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 г.). 


Напомним, что в 1116 г. Великий Киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволодку Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году — году первого летописного упоминания о Гродно.
 
Теги: Гродно
 
 
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На гродненских замках очередная интересная находка.
 
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