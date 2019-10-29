Посольство Израиля в Беларуси временно прекратило работу

Источник материала: Аргументы и факты

Посольство Израиля в Беларуси не работает в связи с забастовкой израильского Министерства иностранных дел, сообщили в израильской дипмиссии в Минске. В ведомстве пояснили, что забастовка устроена в связи с конфликтом с Министерством финансов Израиля.

В посольстве добавили, что это внутренняя забастовка и не имеет отношения ни к Беларуси, ни к какой-либо другой стране, пишет БЕЛТА . О том, когда забастовка закончится, пока не сообщается.

Отметим, что посольства Израиля приостановили работу практически по всему миру. Вход в миссии запрещен, услуги гражданам на данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не предоставляются.