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Посольство Израиля в Беларуси временно прекратило работу

30.10.2019 18:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Посольство Израиля в Беларуси временно прекратило работу
Фото из открытых источников

Посольство Израиля в Беларуси не работает в связи с забастовкой израильского Министерства иностранных дел, сообщили в израильской дипмиссии в Минске. В ведомстве пояснили, что забастовка устроена в связи с конфликтом с Министерством финансов Израиля.

Посольство Израиля в Беларуси временно прекратило работу Почему растет число отказов гражданам Беларуси во въезде в Израиль

В посольстве добавили, что это внутренняя забастовка и не имеет отношения ни к Беларуси, ни к какой-либо другой стране, пишет БЕЛТА. О том, когда забастовка закончится, пока не сообщается.

Отметим, что посольства Израиля приостановили работу практически по всему миру. Вход в миссии запрещен, услуги гражданам на данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не предоставляются.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство не работает в связи с забастовкой израильского МИД.
 
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