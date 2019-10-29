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В Полоцком районе молодой человек напал с ножом на таксиста

30.10.2019 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Полоцком районе 17-летний парень напал с ножом на таксиста.    

По информации УВД Витебского облисполкома, 29 октября правоохранители получили сообщение о нападении пассажира на таксиста на автодороге Р-14 рядом с деревней Бездедовичи.    

Пострадавший рассказал прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе, что около 23 часов он находился рядом с рестораном «Двина». В какой-то момент к мужчине подошел молодой человек в нетрезвом виде. Он попросил завезти его в деревню Фариново. При этом парень объяснил, что у него нет при себе денег, поэтому он в залог дал таксисту свой мобильный телефон.    

В Полоцком районе молодой человек напал с ножом на таксиста
Фото: УВД Витебского облисполкома  

44-летний водитель такси согласился отвезти молодого человека. Во время проезда «Промзоны» Новополоцка пассажир попросил остановить автомобиль, потому что ему стало плохо. Когда машина остановилась, парень достал из кармана нож и ударил два раза таксиста в область головы. Таким образом, молодой человек хотел забрать свой мобильный телефон. В результате между водителем такси и пассажиром завязалась драка. Когда рядом появились свидетели, парень убежал.  

Подозреваемый был задержан недалеко от дороги в лесополосе по приметам, которые назвал пострадавший таксист. Позже выяснилось, что совершил нападение 17-летний ранее судимый местный житель. Он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.  

Недавно в Минске двое мужчин вытащили мужчину из такси и ограбили его (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Полоцком районе 17-летний парень напал с ножом на таксиста.     По информации УВД Витебского облисполкома, 29 октября правоохранители получили...
 
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