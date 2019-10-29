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«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала

30.10.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Продолжается показ сериала «Екатерина. Самозванцы». На экраны вышел уже третий сезон.

Это продолжение истории видного исторического деятеля. От решений Екатерины II зависит судьба страны, но ее правление под угрозой со всех сторон.

К ролям в телепроекте вернулись актеры Марина Александрова, Владимир Яглыч, Павел Табаков, Михаил Горевой, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Игорь Скляр, Кузьма Сапрыкин.

По словам актрисы Марины Александровой, в новом сезоне ее героиню ожидают потери и предательства – как в политической сфере, так и в любовной.

Со стартом новых эпизодов в соцсетях исполнительница главной роли и другие актеры стали делиться снимками со съемочного процесса. Посмотрите и вы, как он проходил.

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«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/mar_alexandrova

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериалаФото: instagram.com/kuzma_saprykin

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/kuzma_saprykin

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/klingzora

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/ffalsereflection

«Екатерина. Самозванцы». Марина Александрова показала закулисье съёмок сериала
Фото: instagram.com/studio.cosmos

Люди в материале: Марина Александрова, Владимир Яглыч, Павел Табаков, Михаил Горевой, Сергей Колтаков, Артем Алексеев, Игорь Скляр, Кузьма Сапрыкин
 
 
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Продолжается показ сериала «Екатерина. Самозванцы». На экраны вышел уже третий сезон. Это продолжение истории видного исторического деятеля. От решений Екатерины...
 
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