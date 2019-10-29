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Тима Белорусских - 30 тысяч евро. Сколько звезды заработают на новогодних корпоративах

30.10.2019 18:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Telegram-канал super.ru опубликовал данные по стоимости выступления российских звезд на новогодних корпоративах. В рейтинге самых дорогих есть даже Тима Белорусских.


А самой-самой дорогой группой в этом году стал «Ленинград». За свое выступление на частных мероприятиях коллектив просит 150 тысяч евро.

Спеть «Рюмку водки» вместе с Лепсом стоит 100 тысяч евро, а потанцевать под Светлану Лободу — 70 тысяч евро, такую же сумму просит Стас Михайлов за свой новогодний перформанс. За 60 000 евро вы можете себе позволить либо оторваться под «Руки вверх», либо потанцевать медляки под Валерия Меладзе.

Пригласить на свой корпорат Олю Бузову вам обойдется в примерно 50 тысяч евро, за такую же сумму вы можете пригласить Диму Билана. Егор Крид споет для вас, если только у вас есть 56 тысяч, а Любовь Успенская — за 40 тысяч евро.


Заказать к себе на корпоратив Элджея стоит 40 тысяч евро, Zivert берет за выступление 20 тысяч евро, а Тима Белорусских — 30 тысяч евро. Feduk может исполнить свои хиты в декабре за 28 тысяч евро, а провокационные тексты Монеточки можно послушать за 30 тысяч евро.

 
 
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