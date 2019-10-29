Лукашенко заявил, что в Беларуси не боятся массового оттока врачей за границу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси не боятся массового оттока медиков за границу. Об этом президент Александр Лукашенко заявил во время посещения главного белорусского онкологического центра .

«Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно. Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. И журналистов тоже. Все равно силой не удержишь человека. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», – отметил глава государства.



В медицинском центре торжественно открыли новый пансионат. Там смогут остановиться родственники пациентов или сами пациенты, которые лечатся амбулаторно. Александр Лукашенко осмотрел новые общежития для медработников. Они рассчитаны на 350 семей. По словам президента, доступное жилье – это один из главных факторов для врача, который выбирает место работы.