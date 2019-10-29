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Лукашенко заявил, что в Беларуси не боятся массового оттока врачей за границу
30.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси не боятся массового оттока медиков за границу. Об этом президент Александр Лукашенко заявил во время посещения
«Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно. Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. И журналистов тоже. Все равно силой не удержишь человека. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», – отметил глава государства.
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