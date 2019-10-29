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В Минске в детском саду произошел пожар

30.10.2019 18:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске в детском саду произошел пожар
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, пожар произошел в помещении кухни детского сада в Минске 30 октября около 9.30. Возникло загорание блока управления электроплитой. Сотрудники детсада вызвали спасателей.

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До прибытия сотрудников МЧС работники детсада самостоятельно потушили пожар с помощью огнетушителя, а также организовали эвакуацию людей из здания. Всего были эвакуированы 155 человек, в том числе 119 детей.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Огнем поврежден блок управления электроплитой. В данный момент устанавливается причина происшествия. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате инцидента были эвакуированы 155 человек, пострадавших нет.
 
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