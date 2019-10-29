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Изменения в ноябре. Какие перемены произойдут в Беларуси?

30.10.2019 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Изменения в ноябре. Какие перемены произойдут в Беларуси?
АиФ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

С 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума (БПМ). Он составит 231,83 руб. Прибавка – 92 копейки. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

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Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры единовременного пособия в связи с рождением первого ребенка, с 1 ноября оно составит 2318,3 руб. (сейчас – 2309,1 руб.), а при рождении второго и последующих детей – 3245,62 руб. (сейчас – 3232,74 руб.). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 231,83 руб. (сейчас – 230,91 руб.).

При этом пособия на детей до 3 лет с 1 ноября не будут пересматривать. Напомним, в июне 2017 года в Беларуси изменили порядок пересмотра выплаты этих пособий. Их стали пересчитывать дважды в год – с 1 февраля и с 1 августа.

Также Минтруда утверждены размеры минимальных потребительских бюджетов (МПБ) в расчете на месяц. С 1 ноября размеры МПБ на человека составят: для трудоспособного населения – 475,56 руб., пенсионеров – 371,51 руб., студентов – 351,9 руб., детей в возрасте до 3 лет – 301,8 руб., детей в возрасте от 3 до 6 лет – 398,68 руб., детей в возрасте от 6 до 18 лет – 405,17 руб., члена семьи из четырех человек – 372,06 руб., члена молодой семьи из трех человек – 405,25 руб.

Новые размеры БПМ и МПБ будут действовать до 31 января 2020 года.

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ТУРИЗМ

С 16 ноября авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) вводит новое расписание и прекращает полеты в Минск. По словам представителей компании, основная причина такого решения – отрицательная рентабельность рейса. Добраться в столицу Украины авиатранспортом по-прежнему можно с помощью компании «Белавиа».

С 1 ноября на 10 рублей увеличится цена на услугу трансфера из Национального аэропорта «Минск» непосредственно в город. Стоимость составит 40 рублей. Единый тариф действует на любой легковой автомобиль из аэропорта в любую точку Минска.

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В начале месяца БЖД назначит дополнительные поезда на период школьных каникул и длинных выходных. Например, в регионах назначены дополнительных поезда по маршрутам Минск–Гомель, Минск–Брест, Минск–Витебск, Минск–Могилев, Минск–Пинск, Могилев–Гомель, Полоцк–Минск. Международные поезда добавили, в частности, по маршрутам Минск–Вильнюс, Гомель–Сновск, Минск–Львов.

В ноябре возможно увеличение потока туристов в Бресте и Гродно. C 10 ноября для иностранцев откроется безвизовая зона «Брест-Гродно». Зарубежные гости смогут посещать безвизовую территорию в туристических целях на срок до 15 суток при индивидуальном посещении, а западные области – при условии следования в составе туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест-Гродно».

ЧТО ЕЩЕ?

С начала месяца традиционно изменятся цены на сигареты. Некоторые из них подорожают на сумму от 2 до 10 копеек. Это уже 11-е изменение стоимости табачных изделий с начала года.

Изменения в ноябре. Какие перемены произойдут в Беларуси? C 10 ноября для иностранцев откроется безвизовая зона «Брест-Гродно»

С 1 ноября в Беларуси установят запреты на лов сига чудского и сома европейского. Запрет на лов сига чудского продлится до 15 декабря, а сома европейского – до 31 марта 2020 года. Нарушителей данного правила ждут крупные штрафы. В частности, добыча сома европейского в указанный период обойдется в 12 базовых величин за одну особь (сейчас – 306 руб.), за каждую особь сига чудского придется заплатить 9 базовых величин штрафа (сейчас – 229,5 руб.).

На заправках «Белоруснефти» в соответствии с рекомендациями Госстандарта с 1 ноября будет продаваться только зимнее дизельное топливо. В «Белнефтехиме» обратили внимание, что, прежде чем заправляться зимним дизтопливом, следует полностью использовать остатки летнего.

КСТАТИ

Не позднее 15 ноября физические лица должны уплатить налог на землю и недвижимость. За каждый просроченный день платежа «набегает» пеня, а также возможен штраф.

Изменения в ноябре. Какие перемены произойдут в Беларуси?
Не забудьте! Налог на землю и недвижимость принимается до 15 ноября
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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