Власти, импортеры и торговля о том, что будет с ценами на гречку, которой обеспокоился даже президент

Источник материала: Tut.by

В России из-за неурожая дорожает гречка. Это может отразиться на ценах на этот товар и в белорусских магазинах, ведь 70−80% этой крупы мы импортируем как раз оттуда. Чиновники говорят, что у нас есть запас госзаказа и прошлогодние остатки, но докупать все равно придется. Для подстраховки власти ввели временное регулирование оптовых и торговых надбавок на гречку. Тем временем в торговых сетях рассказывают, что им уже начали поступать предложения от некоторых поставщиков с повышением закупочной цены в среднем на 40−50%. FINANCE.TUT.BY попытался выяснить, так стоит ли нам все-таки ждать существенного подорожания гречки.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Власти: «Будем делать все для того, чтобы скачков, резких повышений цен не было»

В последний раз о значительном подорожании гречневой крупы говорили в 2016 году, когда цены совсем за короткий период подпрыгнули чуть ли ни в 2 раза. Сейчас цены на этот продукт снова пошли вверх. Пока только в России. Это происходит из-за рекордно низкого урожая за последние 5 лет. Производители говорят, что это еще не предел. Гречка может подорожать в полтора раза. Это значит, что цены могут вырасти и у нас, ведь Беларусь потребляет гораздо больше этой крупы, чем выращивает — 20−21 тысяч тонн за год. 70−80% нужной нам гречки закупаем у соседей.

На непростую ситуацию с крупой 29 октября обратил внимание и президент. По словам главы государства, урожай этой культуры у нас в нынешнем году меньше, чем в прошлом.

— В России гречки нет вообще. Имейте в виду, что вся эта гречка утечет в Россию, и мы останемся с минимумом гречневой крупы и высокими ценами. Не дай бог это произойдет по ценообразованию, — заявил Александр Лукашенко.

Чиновники заверяют, что в белорусских магазинах резких скачков цен не будет. По словам вице-премьера Владимира Дворника, в стране есть запас государственного заказа, произведенного в этом году, а также остатки с прошлого года.

— Ситуация по гречке сегодня имеет место. Только из-за того, что российский рынок в этом году недополучил 20% тех объемов, которые они имели в предыдущие годы, — отметил вице-премьер. — Будем делать все для того, чтобы каких-то скачков, резких повышений цен на этот продукт не было.

Также он добавил, что цены у нас и в России сейчас практически одинаковые, поэтому он не думает, «что будут какие-то скачки и вывозы этой продукции».

Если посмотреть на оптовые цены, по которым свою продукцию предлагают российские поставщики на сайтах в интернете, то они с прошлого года изменились всего на несколько рублей. Если, скажем, в прошлом году в октябре кило предлагали по 37 российских рублей (1,19 белорусских), то сейчас у этого же поставщика килограмм гречки стоит 44 рубля (1,42 белорусских). Есть и те поставщики, которые продают гречку по 50−55 рублей за кило (1,61 — 1,77 белорусского рубля).

Импортер: «Сейчас никакой катастрофы с ценами нет»

В компании «Минбакалеяторг», которая занимается в том числе импортом гречки, полагают, что в Беларуси сейчас никакой проблемы с этим товаром нет, а цены если и подрастут, то совсем немного. «Потому что куда России идти с их урожаем? Только в Казахстан, Армению и Беларусь. А он у них плохой в этом году не повсеместно».

— Что будет с ценами на гречку в ближайшее время, сложно спрогнозировать, — сказали представители Минбакалеяторг. — Россия может поднять цены и точно так может их опустить. Зависит это от того, какой у них будет спрос на внутреннем рынке. В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда они подняли цены, а уже к концу урожая цены опускались. Как правило, если много осталось, они начинают сбрасывать цену. Но точно можно сказать, что сейчас никакой катастрофы с ценами нет в сравнение с тем, что было в 2016 году, когда они выросли на 50 -70%. Потом вернулись назад.

На предприятии отметили, что каждый год случаются подобные ситуации с каким-либо продуктом, но потом цены падают.

— В начале этого года было подобное с пшеном, цены выросли на процентов 60. Но никто не кричал «карараул». В мае они снизились. У нас и мясо пропадало, и курица в Китай уезжала, и цены росли на нее на 40−50%. А ситуацию с гречкой слегка преувеличили, — считают представители Минбакалеяторг. — Цены на гречку растут не больше чем на другие продукты питания, в пределах нормы. У нас тщательно отслеживаются цены. Наши оптовики работают на то, чтобы закупить ее как можно дешевле. И они не накручивают цены на 80−100%. Нет такого. Они работают на оборотах. Надбавка оптовиков составляет 10%.

На предприятии допускают, что некоторые магазины могли сделать большую торговую надбавку, из-за этого покупатели и ощутили рост. Но так далеко не везде.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли оперативно отреагировало на возможную ситуацию с резким ростом цен на гречку и ввело временное регулирование цен на этот товар за счет оптовых и торговых надбавок. Так, предельно максимальная торговая надбавка на гречку не должна превышать 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки по отношению к отпускной цене производителя или импортера, которая не должна превышать 10%, отметили в ведомстве.

Постановление, которым предусмотрены такие меры вступит 1 ноября и будет действовать 90 дней.

Вопрос по теме. Если гречка подорожала в России, возникает закономерный вопрос, почему Беларусь не может закупить ее в какой-то другой стране, где в этом году урожай был хорошим. Оказалось, что все упирается в логистику. Нам выгоднее купить в России даже подорожавшую гречку, чем привезти ее из какой-то другой страны.

Торговые сети: «Когда происходят подобные ситуации, мы пытаемся скорректировать цены, жертвуя нашей маржинальностью»

Гречка в торговых сетях, по нашим наблюдениям, пока что не подорожала, по крайней мере значительно. В январе этого года пакет 700 граммов в одном из столичных магазинов стоил 1,69 рубля. По такой же цене гречка этой марки продается и сейчас. В другом магазине 900 граммов крупы в марте продавали по 2,38 рубля. Сейчас она стоит 2,5 рубля. Минимальная цена, по которой мы нашли гречку — 1,29 копеек за 700 граммов.

Мы спросили у самих торговых сетей, подорожала ли у них гречка.

— На данный момент цены на гречку не изменились, — рассказали нам в торговой сети «Белмаркет». — Дальше все зависит от конъюнктуры рынка, которая будет складываться. Можем сказать, что на данный момент нам начали поступать предложения от некоторых поставщиков с повышением закупочной цены в среднем на 40−50%. Точно спрогнозировать ситуацию с ценами тяжело. Но подорожание может произойти.

Однако в торговой сети сказали, что обычно в таких ситуациях они пытаются скорректировать цену за счет торговых надбавок.

— Мы стараются предлагать покупателям привлекательные цены. И когда происходят подобного рода ситуации, мы пытаемся скорректировать цены с помощью давления на поставщика или жертвуем нашей маржинальностью, естественно не без оглядки на конкурентов.

В еще одной торговой сети сказали, что цены все-таки вырастут. Даже несмотря на меры, которые приняло МАРТ.

— Если поставщики поднимут закупку, тут мы ничего поделать не сможем. Даже если торговая надбавка не будет превышать 25%, — коротко ответили в сети.