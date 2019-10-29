В Полоцком районе 17-летний парень напал с ножом на таксиста

Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе поздно вечером 29 октября 17-летний парень напал с ножом на таксиста. О том, как развивались события, сообщает милиция региона.





В 11 часов вечера в Полоцкий РОВД позвонил диспетчер службы такси и сообщил, что на трассе Р14 возле деревни Бездедовичи на водителя одной из машин напал пассажир с ножом. Затем злоумышленник скрылся. На место сразу же направили наряд.

44-летний таксист рассказал милиции, что он был возле ресторана «Двина», к нему подошел пьяный молодой человек и попросил довезти до деревни Фариново. Денег у парня не было, поэтому в залог он предложил свой мобильный телефон.

Когда такси проезжало промзону в Новополоцке, пассажир заявил, что ему стало плохо, и попросил остановить автомобиль. Водитель выполнил просьбу. Тогда парень достал из кармана нож и нанес два удара в область головы таксиста, требуя отдать его телефон. Завязалась драка, вскоре нападавший сбежал, испугавшись свидетелей.

Милиция задержала молодого человека в лесу: опознали его по приметам, которые сообщил таксист. Нападавшим оказался 17-летний житель агрогородка Рудня.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.