ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцком районе 17-летний парень напал с ножом на таксиста

30.10.2019 18:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе поздно вечером 29 октября 17-летний парень напал с ножом на таксиста. О том, как развивались события, сообщает милиция региона.


В 11 часов вечера в Полоцкий РОВД позвонил диспетчер службы такси и сообщил, что на трассе Р14 возле деревни Бездедовичи на водителя одной из машин напал пассажир с ножом. Затем злоумышленник скрылся. На место сразу же направили наряд.

44-летний таксист рассказал милиции, что он был возле ресторана «Двина», к нему подошел пьяный молодой человек и попросил довезти до деревни Фариново. Денег у парня не было, поэтому в залог он предложил свой мобильный телефон.

Когда такси проезжало промзону в Новополоцке, пассажир заявил, что ему стало плохо, и попросил остановить автомобиль. Водитель выполнил просьбу. Тогда парень достал из кармана нож и нанес два удара в область головы таксиста, требуя отдать его телефон. Завязалась драка, вскоре нападавший сбежал, испугавшись свидетелей.

Милиция задержала молодого человека в лесу: опознали его по приметам, которые сообщил таксист. Нападавшим оказался 17-летний житель агрогородка Рудня.

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция задержала молодого человека в лесу: опознали его по приметам, которые сообщил таксист. Нападавшим оказался 17-летний житель агрогородка Рудня.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в детском саду произошел пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика