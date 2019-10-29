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В Гродно нашли вислую печать, возможно принадлежавшую Владимиру Мономаху
30.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Гродно археологи нашли вислую печать предположительно XII века. Есть версия, что найденный артефакт принадлежал князю Владимиру Мономаху, сообщается
Печать была обнаружена во время раскопок на территории Нового замка. Отмечается, что ее смело можно отнести к первым годам существования Гродно. По словам специалистов, подобные свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам. Например, к письмам.
На одной стороне артефакта можно различить изображение Василия Кесарийского, который являлся небесным покровителем Мономаха. На другой стороне есть надпись на древнерусском языке – просьба о божьей помощи. На сайте музея говорится, что такие печати относятся к позднему периоду власти Мономаха.
Напомним, в 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича. Именно его в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно называют гродненским князем.
Несколько лет назад
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Артефакт обнаружили во время раскопок на территории Нового замка.
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