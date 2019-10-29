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В Гродно нашли вислую печать, возможно принадлежавшую Владимиру Мономаху

30.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Гродно археологи нашли вислую печать предположительно XII века. Есть версия, что найденный артефакт принадлежал князю Владимиру Мономаху, сообщается на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея.

Печать была обнаружена во время раскопок на территории Нового замка. Отмечается, что ее смело можно отнести к первым годам существования Гродно. По словам специалистов, подобные свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам. Например, к письмам.

На одной стороне артефакта можно различить изображение Василия Кесарийского, который являлся небесным покровителем Мономаха. На другой стороне есть надпись на древнерусском языке – просьба о божьей помощи. На сайте музея говорится, что такие печати относятся к позднему периоду власти Мономаха.

Напомним, в 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича. Именно его в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно называют гродненским князем.

Несколько лет назад археологи впервые обнаружили в Калининградской области печать русского князя начала XII века. Одна сторона находки содержит изображение сцены Благовещенья с архангелом Гавриилом. На обороте – святой воин, великомученик Феодор.



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Теги: Гродно
 
 
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Артефакт обнаружили во время раскопок на территории Нового замка.
 
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