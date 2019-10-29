«Принц и чудовище» в ГДК

Источник материала: Новости Дзержинска

14 ноября в Дзержинском ГДК новый драматический театр Минска покажет спектакль-сказку «Принц и чудовище».

14 ноября в Дзержинском городском доме культуры новый драматический театр Минска покажет спектакль-сказку «Принц и чудовище».

Главная героиня — Принцесса педагогически запущена своей гламурной мамочкой-королевой, которая увлечена глянцевыми журналами, модой и фитнесом. Запущена настолько, что никакая нянька с ней справиться не может. Но тут появляется прекрасный принц, который призван исправить ситуацию.

Этот спектакль, можно назвать притчей о том, что в каждой девочке сидит «чудовище»: как только девочка видит своего принца, это «чудовище» внутри неё укрощается и лишь изредка даёт о себе знать.

Время: 12.00.

Цена: 5,00 рублей.

Телефоны: 8 (01716) 5-24-59, 6-57-93, 9-39-44.



