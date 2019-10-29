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В Instagram произошел глобальный сбой

30.10.2019 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В популярном сервисе для обмена видео и фотографиями Instagram произошел глобальный сбой. Об этом говорит информация c сайта downdetector.


Судя по данным ресурса, проблемы испытывают как в США (особенно на восточном побережье), так и в Европе — Франции, Испании, Великобритании, Германии. Пользователи Instagram сообщают, что не могут обновить ленту со снимками и Stories. Некоторым показывается сообщение «произошла ошибка».

В Беларуси проблемы, во всяком случае массовой, пока нет. Официальных комментариев представителей Instagram о произошедшем не поступало.

 
 
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В Беларуси проблемы, во всяком случае массовой, пока нет.
 
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