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В Instagram произошел глобальный сбой
Источник материала: Tut.by
В популярном сервисе для обмена видео и фотографиями Instagram произошел глобальный сбой. Об этом
Судя по данным ресурса, проблемы испытывают как в США (особенно на восточном побережье), так и в Европе — Франции, Испании, Великобритании, Германии. Пользователи Instagram сообщают, что не могут обновить ленту со снимками и Stories. Некоторым показывается сообщение «произошла ошибка».
В Беларуси проблемы, во всяком случае массовой, пока нет. Официальных комментариев представителей Instagram о произошедшем не поступало.
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В Беларуси проблемы, во всяком случае массовой, пока нет.
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