В Instagram произошел глобальный сбой

Источник материала: Tut.by

В популярном сервисе для обмена видео и фотографиями Instagram произошел глобальный сбой. Об этом говорит информация c сайта downdetector.





Судя по данным ресурса, проблемы испытывают как в США (особенно на восточном побережье), так и в Европе — Франции, Испании, Великобритании, Германии. Пользователи Instagram сообщают, что не могут обновить ленту со снимками и Stories. Некоторым показывается сообщение «произошла ошибка».

В Беларуси проблемы, во всяком случае массовой, пока нет. Официальных комментариев представителей Instagram о произошедшем не поступало.