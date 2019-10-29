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В Вилейке создали творческие мастерские для детей с особенностями развития

30.10.2019 19:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Вилейке создали творческие мастерские для детей с особенностями развития
АиФ

29 октября в рамках второго этапа благотворительного проекта «Крылья счастья» состоялось открытие специальной игровой площадки и творческих мастерских в Вилейке для детей с особенностями развития. Инициатором выступила компания «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа», резидент Парка высоких технологий. Проект реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.

Адаптивную детскую игровую площадку создали на территории Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Она оборудована специальными качелями и песочницами, креслами-коконами, развивающими бордами и сенсорными цветочными тумбами для детей с особенностями развития.

В Вилейке создали творческие мастерские для детей с особенностями развития
 

«Построить специальную адаптивную площадку для детей с особенностями было нашей давней мечтой. На территории центра, конечно же, есть и песочницы, и спортивный инвентарь, но места, куда бы ребята на колясках могли прийти покататься на качелях или наши детки с аутизмом могли бы потрогать живые цветы, такого у нас не было. Теперь у наших ребят появилась и такая возможность», – отметила директор Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Светлана КЛЕМЯЧИЦ.

Что касается творческих объектов, арт-мастерская расположилась в начальной школе №6 г. Вилейки. Здесь педагоги вместе с детьми будут создавать работы в стиле стимпанк. А в кружке столярного мастерства, который организован на базе Вилейской специальной общеобразовательной школы-интерната, ребят научат управляться с лобзиками и помогут раскрыть талант в столярном искусстве.

В Вилейке создали творческие мастерские для детей с особенностями развития
 

«На этапе возникновения идеи создания игровой площадки и творческих мастерских для нас очень важным было встретить неравнодушных людей, которые действительно горят работой и хотят сделать все по максимуму для своих деток. Когда мы приехали в Вилейку, увидели именно таких руководителей, которые горячо поддержали нашу инициативу. Поэтому у нас даже не возникло сомнений, что проект начнется именно в Вилейке. Также хочу отметить, что все объекты проектировались и создавались с учетом потребностей детей с особенностями развития, – пояснила директор компании «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» Наталья РЫЖЕНКОВА. – Мы верим, что и детская площадка, и кружки арт-мастерства и столярного дела помогут ребятам в раскрытии различных творческих способностей и эффективной адаптации в обществе в будущем».

В Вилейке создали творческие мастерские для детей с особенностями развития
 

Открытие объектов в Вилейке прошло в рамках проекта «Крылья счастья», который направлен на помощь детям с особенностями развития. Также в начале октября была организована специальная акция в Белорусском государственном цирке для ребят, нуждающиеся в помощи, а также воспитанников школ-интернатов с особенностями развития. Всего в празднике приняло участие более 1100 детей из разных регионов Беларуси.

 
 
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Кроме того, были построены специальные игровые площадки.
 
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