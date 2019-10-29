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Ошибочка вышла: Интерфакс-Запад" сообщил, что Евгений Дадонов перешел из "Флориды" в минское "Динамо"
Источник материала: Партизан
"Зубры" потроллили издание.
Издание "Интерфакс-Запад" сообщило, что минское "Динамо" подписало контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина, форвардом "Флориды" Евгением Дадоновым.
Портал перепутал известного россиянина с тезкой, белорусским нападающим, который намедни перешел в состав минской команды из "Шахтера". Ведущий твиттера "Динамо" потроллил СМИ.
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Ошибочка вышла: Интерфакс-Запад" сообщил, что Евгений Дадонов перешел из "Флориды" в минское "Динамо"
"Зубры" потроллили издание.
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