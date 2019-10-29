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Чем Лукашенко-2019 отличается от Лукашенко-2010?

30.10.2019 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неужели в Беларуси еще есть люди, которые верят в то, что Лукашенко, когда речь заходит о власти, может действовать не жестко?

Что “выборы” будут проводиться не так, как они проводятся и, что оппозиции власть позволит выбраться из гетто?

Откуда берутся наивные представления о том, что система может демократизироваться, откуда эта святая вера в то, что диктатор перестанет вдруг быть тираном?


Украина.ру.

Наверное, “пример” Назарбаева стал таким воодушевляющим. Неужели Лукашенко 2019 отличается от того, который был в 2010 году? Да, он постарел на 9 лет, но он не стал мудрее или менее воинственным. Диктаторам это не свойственно.


Если сегодня нет террора по отношению к оппозиции, так это только потому, что оппозиционное движение ослабло и практически развалилось, оно дерадикализировалось. Террор, или репрессии, остались. Система контроля и подавления осталась, только объектов давления стало меньше и они стали тише и незаметнее.
 
 
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Неужели в Беларуси еще есть люди, которые верят в то, что Лукашенко, когда речь заходит о власти, может действовать не жестко?
 
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