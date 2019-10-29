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"Брестская крепость" незаконно получила деньги из "союзного" бюджета. И вернула их
Источник материала: Партизан
Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" в 2018 году незаконно получил деньги из бюджета так называемого Союзного государства.
фото из открытых источников
Об этом сообщалось на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России. Оно прошло 30 октября в Минске,
Капитальный ремонт и реставрация музейного комплекса идет с 2018 года. Проверка Комитета госконтроля выявила, что в Брестской крепости были завышены объемы и стоимость выполненных строительных работ на трех объектах. В результате музейный комплекс незаконно получил почти 2 миллиона российских рублей (около 30 тысяч долларов). Вся эта сумма в этом году была возвращена в бюджет Союзного государства, пишет
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Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" в 2018 году незаконно получил деньги из бюджета так называемого Союзного государства.
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