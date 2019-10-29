"Брестская крепость" незаконно получила деньги из "союзного" бюджета. И вернула их

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Капитальный ремонт и реставрация музейного комплекса идет с 2018 года. Проверка Комитета госконтроля выявила, что в Брестской крепости были завышены объемы и стоимость выполненных строительных работ на трех объектах. В результате музейный комплекс незаконно получил почти 2 миллиона российских рублей (около 30 тысяч долларов). Вся эта сумма в этом году была возвращена в бюджет Союзного государства, пишет