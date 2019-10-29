ЗаМатерел: главарь ИГИЛ скрывался в сирийской деревне как простой торговец тканями





Фото © Pixabay





Daily Sabah. Жители сирийской деревни Бариша знали "убитого американцами террориста № 1" Абу Бакра аль-Багдади как простого торговца тканями. Об этом пишет турецкая газета





По данным издания, последние месяцы своей жизни лидер группировки ИГИЛ* провёл вместе со своей семьёй, проживая в большом доме, окружённом бетонными стенами на отшибе деревни. Местным жителям он представлялся как Абу Мухаммед Халяби, был со всеми учтивым, но скрытным. Они полагали, что имеют дело с мигрантом, который переехал на север Сирии и мечтает наладить семейный бизнес.









life.ru . Журналисты также разыскали очевидцев ликвидации террориста. Они рассказали, что сама операция заняла более четырёх часов, причём американские военные якобы без разбора "стреляли во всех, кто был на улице". Многие здания в результате оказались повреждены, а дом самого аль-Багдади был разрушен ударами с беспилотников, пишет





Напомним, что СМИ не раз публиковали информацию о ликвидации аль-Багдади, но она не находила подтверждения. На днях с аналогичным заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он раскрыл детали состоявшейся операции, а также выразил благодарность России за помощь.









По одной из версий, аль-Багдади нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы. Именно они и позволили определить его местонахождение. До этого сообщалось, что местонахождение аль-Багдади мог сдать его ближайший соратник. Также высказывалась версия, что террориста нашли благодаря одной из его жён.





При этом в Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились. Не спешат с выводами и в Кремле.



