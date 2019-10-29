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ЗаМатерел: главарь ИГИЛ скрывался в сирийской деревне как простой торговец тканями

30.10.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Местные жители были уверены, что имеют дело с мигрантом, который мечтает наладить семейный бизнес.


Фото © Pixabay

Жители сирийской деревни Бариша знали "убитого американцами террориста № 1" Абу Бакра аль-Багдади как простого торговца тканями. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah.

По данным издания, последние месяцы своей жизни лидер группировки ИГИЛ* провёл вместе со своей семьёй, проживая в большом доме, окружённом бетонными стенами на отшибе деревни. Местным жителям он представлялся как Абу Мухаммед Халяби, был со всеми учтивым, но скрытным. Они полагали, что имеют дело с мигрантом, который переехал на север Сирии и мечтает наладить семейный бизнес.


Журналисты также разыскали очевидцев ликвидации террориста. Они рассказали, что сама операция заняла более четырёх часов, причём американские военные якобы без разбора "стреляли во всех, кто был на улице". Многие здания в результате оказались повреждены, а дом самого аль-Багдади был разрушен ударами с беспилотников, пишет life.ru.

Напомним, что СМИ не раз публиковали информацию о ликвидации аль-Багдади, но она не находила подтверждения. На днях с аналогичным заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он раскрыл детали состоявшейся операции, а также выразил благодарность России за помощь.


По одной из версий, аль-Багдади нашли благодаря курдскому агенту, укравшему его трусы. Именно они и позволили определить его местонахождение. До этого сообщалось, что местонахождение аль-Багдади мог сдать его ближайший соратник. Также высказывалась версия, что террориста нашли благодаря одной из его жён.

При этом в Минобороны РФ в уничтожении аль-Багдади усомнились. Не спешат с выводами и в Кремле.
 
 
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Местные жители были уверены, что имеют дело с мигрантом, который мечтает наладить семейный бизнес.
 
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