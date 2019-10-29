«Только шкура осталась». В Барановичском районе волки загрызли собаку

Источник материала: Виртуальный Брест

Волки неоднократно нападали на деревню Подгорная и убивали дворовых собак. Охотники пока безрезультатно пытаются выйти на след хищников.





Топа был любимым псом. Фото: архив семьи Караневских

В ночь на 22 октября в деревне Подгорная Барановичского района волки утащили собаку Топу прямо со двора дома.

Инцидент произошел в доме семьи Караневских.

– Это случилось поздно ночью, когда все спали, – рассказала Intex-press Татьяна Караневская. – Примерно в два часа мы подскочили с мужем из-за странного шума во дворе. Когда выбежали на улицу, то услышали, как недалеко от дома наша Топа будто кричит человеческим голосом.

Муж женщины, Михаил, схватил фонарик и собрался бежать спасать собаку. Однако Татьяна побоялась его отпускать одного. Во дворе Караневские заметили следы, похожие на волчьи. Поэтому идти искать ночью собаку семья не рискнула.





Фото: архив семьи Караневских

– Утром мы позвонили знакомым охотникам, – вспоминает Татьяна. – Они сразу же приехали к нашему дому и по следам определили, что это была волчица с двумя волчатами.

Охотники отправились на поиски Топы в лес, но найти собаку не смогли. И только через неделю в лесу, примерно в километре от дома Караневских, люди обнаружили шкуру пропавшего пса.

– Очень жаль Топу, он всего лишь хотел нас защитить, – вздыхает Татьяна.

Семья Караневских сейчас опасается не только за деревенских собак, но и за людей.

– У меня дочке 17 лет, она часто приезжает домой с учебы, любит вместе с другой молодежью прогуляться по деревне. Страшно представить, что когда-нибудь она, возвращаясь домой, может встретить волков, – говорит Татьяна.





Фото: архив семьи Караневских

По словам женщины, это не первый случай нападения волков на деревню. Полтора месяца назад хищники уже приходили в один из дворов деревни и также убили собаку. От нее осталась лишь голова, так как животное было на цепи.

Как рассказал Intex-press Иван Занько, директор Барановичской РОС БООР, в деревню действительно приходила волчица с двумя волчатами. Специалисты предполагают, что она учила их охотиться. Сейчас охотники пытаются выйти на след хищников.

– Мы стараемся сделать все возможное, чтобы предотвратить такие ситуации в дальнейшем, – пояснил Иван Занько. – Ежедневно Барановичская РГОО «БООР» занимается мониторингом лесных угодий на предмет выявления волков, но пока результатов нет.