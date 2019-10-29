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В школах появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию

30.10.2019 19:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В учреждениях общего среднего образования планируется ввести должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства "О выполнении поручений главы государства в системе образования", передает корреспондент БЕЛТА.

В школах появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию

"Главой государства поставлена задача усилить воспитательную работу с подростками и молодежью. Педагогам важно формировать мировоззрение подрастающего поколения, уделять внимание его гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни. С целью дальнейшего совершенствования форм и методов такой работы рассматривается вопрос о введении в школах должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, необходимость введения такой должности в школе обоснована подготовкой учащихся старших классов к участию в республиканской спартакиаде по программе зимнего и летнего многоборья "Защитник Отечества" среди юношей допризывного и призывного возраста.

"Формы и методы работы в этом направлении могут быть разнообразными. Это забота о ветеранах, благоустройство захоронений и воинских могил, изучение истории воинских частей и соединений, действующих партизанских отрядов и подпольных групп в годы Великой Отечественной войны на территории регионов, организация "звездных походов". Это далеко не полный перечень той практической масштабной работы, в которую должен быть вовлечен каждый учащийся, потому что именно эта работа несет в себе заряд патриотизма и гордости за страну", - отметил министр.

 
 
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