Пикеты в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проходят в Беларуси, в том числе и на Будакошелевщине.
Фото Анастасии Лосевой
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В Буда-Кошелево проходят пикеты в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва
30.10.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Пикеты в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проходят в Беларуси, в том числе и на Будакошелевщине.
Фото Анастасии Лосевой
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В Буда-Кошелево проходят пикеты в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва
Пикеты в поддержку кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва проходят в Беларуси, в том...
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