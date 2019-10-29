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Женщина несколько раз ударила топором по храму в центре Минска

30.10.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске женщина ударила топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора.  

По информации МВД, происшествие случилось вечером 30 октября. 50-летняя женщина подошла к храму, достала топор и несколько раз ударила им по фасаду.  

Женщина несколько раз ударила топором по храму в центре Минска
Фото: МВД

Правоохранителям о случившемся сообщили очевидцы. Мужчина, который находился рядом, смог перехватить топор и удерживать женщину до приезда сотрудников милиции.  

Женщину доставили в медучреждение для обследования. Она сообщила, что нигде не работает и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.  

Женщина несколько раз ударила топором по храму в центре Минска
Фото: МВД

На место случившегося прибыла следственно-оперативная группа. Действиям женщины будет дана правовая оценка. Мотивы происшествия устанавливаются.  

На неделе в Орше были задержаны граффитисты. Они разрисовывали вагоны поездов (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске женщина ударила топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора.   По информации МВД, происшествие случилось вечером 30 октября....
 
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