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Женщина несколько раз ударила топором по храму в центре Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске женщина ударила топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора.
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Правоохранителям о случившемся сообщили очевидцы. Мужчина, который находился рядом, смог перехватить топор и удерживать женщину до приезда сотрудников милиции.
Женщину доставили в медучреждение для обследования. Она сообщила, что нигде не работает и ранее не привлекалась к уголовной ответственности.
На место случившегося прибыла следственно-оперативная группа. Действиям женщины будет дана правовая оценка. Мотивы происшествия устанавливаются.
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Новости Беларуси. В Минске женщина ударила топором по фасаду Свято-Духова кафедрального собора. По информации МВД, происшествие случилось вечером 30 октября....
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