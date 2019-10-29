«Соль прямо в лёгкие проникает». Чем уникален спелеокомплекс в Солигорске, и как в нём лечат болезни дыхательной системы

Источник материала: СТВ

На глубине 420 метров находится уникальный спелеокомплекс. Соль здесь сразу двух видов: белая – натрий, красная – калий. Но поражает то, что не может передать камера. Это воздух – насыщенный и, как говорят, исцеляющий.

Как в белорусском спелеокомплексе на глубине 420 метров помогают лечить болезни лёгких, рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».





Наталья Дубовик, заместитель главного врача ГУ «Республиканская больница спелеолечения»:

Здесь практически как в операционной: не больше 300-400 микробных тел в воздухе. Здесь воздух очень насыщен соляным аэрозолем, дисперсность достигает не более 5 микрон. 95 % такого воздуха насыщенного в среде содержится.

С чем к нам приезжают пациенты: с бронхиальной астмой, с хроническим бронхитом, с хронической обструктивной болезнью легких и с аллергической патологией.













Спелеотерапия как способ лечения применялась еще в древней Греции и античной Италии. Специальных шахт тогда, конечно, не было, но многие приобретали душевное равновесие и избавлялись от недугов в глубоких пещерах.

В солигорское подземелье первая группа пациентов спустилась в феврале 1990 года. Эти соляные стены для медсестры Инны Сергеевны стали родными.





Инна Жарская:

Когда мы начинали работать, было только 30 пациентов, спуски были ночные. Люди про эту лечебницу очень мало знали. Теперь у нас лечатся люди из-за границы. Есть люди, которые 20 лет ездят, им очень помогает.

Уникальная лечебница – природное достояние Беларуси. В спелеолечебнице также активно оздоравливают детей. Баскетбол, волейбол, настольный теннис… На земле многие из ребят не могли позволить себя такое развлечение. У большинства коварный диагноз – астма.









Алина Мартынюк:

Сюда приехала, ингалятором вообще не пользуюсь. Я с удовольствием сюда приеду еще, потому что чувствую улучшение здоровья.

















Под землей ребята проводят 3 часа в день. Вместе с врачами дети осваивают тонкости дыхательной гимнастики с элементами йоги и тибетской медицины. Такая активная терапия помогает добиться выздоровления.





Мне нравится здесь играть в футбол, волейбол. Классно здесь!





Можно почувствовать сам воздух. Соль прямо в легкие проникает.





Помогает от аллергии, чтобы потом целый год не болеть.





Здесь как в сказке!



