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«Соль прямо в лёгкие проникает». Чем уникален спелеокомплекс в Солигорске, и как в нём лечат болезни дыхательной системы
Источник материала: СТВ
На глубине 420 метров находится уникальный спелеокомплекс. Соль здесь сразу двух видов: белая – натрий, красная – калий. Но поражает то, что не может передать камера. Это воздух – насыщенный и, как говорят, исцеляющий.
Наталья Дубовик, заместитель главного врача ГУ «Республиканская больница спелеолечения»:
С чем к нам приезжают пациенты: с бронхиальной астмой, с хроническим бронхитом, с хронической обструктивной болезнью легких и с аллергической патологией.
Спелеотерапия как способ лечения применялась еще в древней Греции и античной Италии. Специальных шахт тогда, конечно, не было, но многие приобретали душевное равновесие и избавлялись от недугов в глубоких пещерах.
В солигорское подземелье первая группа пациентов спустилась в феврале 1990 года. Эти соляные стены для медсестры Инны Сергеевны стали родными.
Инна Жарская:
Уникальная лечебница – природное достояние Беларуси. В спелеолечебнице также активно оздоравливают детей. Баскетбол, волейбол, настольный теннис… На земле многие из ребят не могли позволить себя такое развлечение. У большинства коварный диагноз – астма.
Алина Мартынюк:
Под землей ребята проводят 3 часа в день. Вместе с врачами дети осваивают тонкости дыхательной гимнастики с элементами йоги и тибетской медицины. Такая активная терапия помогает добиться выздоровления.
Мне нравится здесь играть в футбол, волейбол. Классно здесь!
Можно почувствовать сам воздух. Соль прямо в легкие проникает.
Помогает от аллергии, чтобы потом целый год не болеть.
Здесь как в сказке!
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«Соль прямо в лёгкие проникает». Чем уникален спелеокомплекс в Солигорске, и как в нём лечат болезни дыхательной системы
На глубине 420 метров находится уникальный спелеокомплекс. Соль здесь сразу двух видов: белая – натрий, красная – калий. Но поражает то, что не может передать камера....
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