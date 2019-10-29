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Девушка похудела почти на 40 килограмм ради свадьбы сестры

30.10.2019 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка похудела почти на 40 килограммов и призналась, что никогда не чувствовала себя счастливее.

Историю британки приводит Daily Mail, 29-летняя девушка по имени Бернис призналась, что всегда боролась с весом. Но последней каплей для нее стала то, что она захотела выглядеть лучше в купальнике. Когда в прошлом году девушка пришла на пляж, то чувствовала себя смущенной.

Еще одной причиной стало то, что сестра пригласила ее на свою свадьбу.

«Я сразу вспомнила то, как я стеснялась несколько лет назад, когда была подружкой невесты на свадьбе друга. Я не хотела чувствовать себя так в этот раз».

Девушка похудела почти на 40 килограмм ради свадьбы сестры

Поэтому Бернис занялась своим телом. Она рассказала, что ей давно хотелось похудеть, но не хватало мотивации.  

За год девушка сбросила 38 килограмм и купила платье на пять размеров меньше.  

«Я много раз пыталась сбросить вес, садилась на диеты, но они никогда не были эффективными, потому что я всегда уставала ограничивать себя в еде. Я думала, что мне будет суждено бороться с весом всю оставшуюся жизнь, но все оказалось иначе».  

Девушка худела без голода и изнурительных диет. А ела постную, сытную и разнообразную пищу, но меньшими порциями. Кроме этого, Бернис начала заниматься с тренером и увеличила физическую активность.  

«Все имеет значение – от прогулки до садоводства и мытья машины».  

Девушка похудела почти на 40 килограмм ради свадьбы сестры

После успешного результата девушка решила помогать людям бороться с лишним весом в специальных группах.  

«Поддержка – это действительно самое главное. Все начинается с ощущения, что ты не один. Как человек, который похудел сам, я знаю проблемы, с которыми люди могут столкнуться, поэтому буду поддерживать каждого из членов группы вплоть до достижения ими выбранного веса».  

Над этими людьми смеялись в детстве из-за внешности, а вот как они выглядят сейчас (читать далее).   

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Девушка похудела почти на 40 килограммов и призналась, что никогда не чувствовала себя счастливее. Историю британки приводит Daily Mail, 29-летняя девушка по имени...
 
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