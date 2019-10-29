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Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах

30.10.2019 19:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

За стенами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова каждую минуту идет борьба за чью-то жизнь.

Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, рассказали в документальном цикле «Я шагаю по стране».

Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах

Научно-исследовательский институт появился в Боровлянах в начале 1960-х. Его основателем стал Николай Николаевич Александров – выдающийся хирург и ученый. С первых дней институт зарекомендовал себя как передовой в Союзе. Уникальная научная школа сохраняется и развивается здесь и по сей день. Правда, сегодня у медиков на порядок больше возможностей. Кардинальные перемены пришли сюда в начале 2000-х.

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Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах

Александр Жуковец, кандидат медицинских наук:
За это время прошло полное переоснащение: новый операционный блок, новое радиологическое оборудование...

Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах

Павел Моисеев, заместитель директора по организации противораковой борьбы ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
Сегодня пациенты, которые ранее были неоперабельными, то есть не подлежали хирургическому лечению, имели массу противопоказаний, сегодня они рядовые пациенты в нашей клинике. И операции, которые раньше были единичными, эксклюзивными, сегодня практически поставлены на поток.

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Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах

Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах

В корне изменилась и лучевая терапия. Используемые для нее аппараты больше напоминает космические корабли. Такое суперсовременное оборудование позволяет проводить лечение опухоли даже в глубоких локализациях. Четко сфокусированный пучок излучения воздействует только на пораженные ткани, максимально щадя здоровые.

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Александр Жуковец, Павел Моисеев
 
 
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За стенами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова каждую минуту идет борьба за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и...
 
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