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Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах
Источник материала: СТВ
За стенами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова каждую минуту идет борьба за чью-то жизнь.
Научно-исследовательский институт появился в Боровлянах в начале 1960-х. Его основателем стал Николай Николаевич Александров – выдающийся хирург и ученый. С первых дней институт зарекомендовал себя как передовой в Союзе. Уникальная научная школа сохраняется и развивается здесь и по сей день. Правда, сегодня у медиков на порядок больше возможностей. Кардинальные перемены пришли сюда в начале 2000-х.
Александр Жуковец, кандидат медицинских наук:
Павел Моисеев, заместитель директора по организации противораковой борьбы ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»:
В корне изменилась и лучевая терапия. Используемые для нее аппараты больше напоминает космические корабли. Такое суперсовременное оборудование позволяет проводить лечение опухоли даже в глубоких локализациях. Четко сфокусированный пучок излучения воздействует только на пораженные ткани, максимально щадя здоровые.
Подробности – в
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Каждую минуту здесь борются за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах
За стенами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова каждую минуту идет борьба за чью-то жизнь. Как проходят лечение пациенты РНПЦ онкологии и...
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