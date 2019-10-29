|
Житель Витебска перевёл «магу» за оказание услуг более 41 тысячи рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Витебска перевел женщине, которая выдавала себя за мага, крупную сумму денег.
По
39-летний мужчина нашел в соцсетях объявление об оказании магических услуг. Житель Витебска обратился по номеру телефона, который был указан на странице. С февраля по июнь 2017 года, когда якобы мужчине оказывалась помощь, он должен был переводить за нее деньги. Всего потерпевший перечислил женщине более 41 тысячи рублей.
В октябре нынешнего года мужчина обратился к правоохранителям, потому что понял, что его обманули – результат от ритуалов не произошел.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь.
По подозрению в преступлении задержана 26-летняя гомельчанка. Женщина представлялась в соцсетях «Карабиной Анной Николаевной».
Возможно, пострадавших от противоправной деятельности женщины может быть больше. О таких случаях можно сообщить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399 80 44 (круглосуточно).
Следователи призывают граждан к бдительности и советуют относиться скептически к предложениям об оказании всякого рода «магических услуг».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Житель Витебска перевел женщине, которая выдавала себя за мага, крупную сумму денег. По информации Следственного комитета, расследуется...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)