Житель Витебска перевёл «магу» за оказание услуг более 41 тысячи рублей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Витебска перевел женщине, которая выдавала себя за мага, крупную сумму денег.

По информации Следственного комитета, расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

39-летний мужчина нашел в соцсетях объявление об оказании магических услуг. Житель Витебска обратился по номеру телефона, который был указан на странице. С февраля по июнь 2017 года, когда якобы мужчине оказывалась помощь, он должен был переводить за нее деньги. Всего потерпевший перечислил женщине более 41 тысячи рублей.



Фото: СК

В октябре нынешнего года мужчина обратился к правоохранителям, потому что понял, что его обманули – результат от ритуалов не произошел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь.

По подозрению в преступлении задержана 26-летняя гомельчанка. Женщина представлялась в соцсетях «Карабиной Анной Николаевной».



Фото: СК

Возможно, пострадавших от противоправной деятельности женщины может быть больше. О таких случаях можно сообщить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399 80 44 (круглосуточно).

Следователи призывают граждан к бдительности и советуют относиться скептически к предложениям об оказании всякого рода «магических услуг».