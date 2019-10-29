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Житель Витебска перевёл «магу» за оказание услуг более 41 тысячи рублей

30.10.2019 18:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Витебска перевел женщине, которая выдавала себя за мага, крупную сумму денег.  

По информации Следственного комитета, расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.  

39-летний мужчина нашел в соцсетях объявление об оказании магических услуг. Житель Витебска обратился по номеру телефона, который был указан на странице. С февраля по июнь 2017 года, когда якобы мужчине оказывалась помощь, он должен был переводить за нее деньги. Всего потерпевший перечислил женщине более 41 тысячи рублей.  

Житель Витебска перевёл «магу» за оказание услуг более 41 тысячи рублей
Фото: СК

В октябре нынешнего года мужчина обратился к правоохранителям, потому что понял, что его обманули – результат от ритуалов не произошел.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь.   

По подозрению в преступлении задержана 26-летняя гомельчанка. Женщина представлялась в соцсетях «Карабиной Анной Николаевной».  

Житель Витебска перевёл «магу» за оказание услуг более 41 тысячи рублей
Фото: СК

Возможно, пострадавших от противоправной деятельности женщины может быть больше. О таких случаях можно сообщить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399 80 44 (круглосуточно).  

Следователи призывают граждан к бдительности и советуют относиться скептически к предложениям об оказании всякого рода «магических услуг».  

В Слуцком районе «ведунья» за снятие порчи потребовала 999 долларов (читать далее).  

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Житель Витебска перевел женщине, которая выдавала себя за мага, крупную сумму денег.   По информации Следственного комитета, расследуется...
 
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