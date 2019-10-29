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На гречневую крупу в Беларуси введено временное ценовое регулирование

30.10.2019 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство приняло постановление, которое должно исключить возможный быстрый и необоснованный рост стоимости гречневой крупы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ вводит временное ценовое регулирование путем предельной торговой надбавки, размер которой не должен превышать 25 %. И это с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя или импортера, которая, в свою очередь, не должна превышать 10 %. Ограничение по цене будет действовать с 1 ноября 2019-го до конца января 2020 года.

Больше новостей экономики за 30 октября здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Правительство приняло постановление, которое должно исключить возможный быстрый и необоснованный рост стоимости гречневой крупы, сообщили в...
 
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